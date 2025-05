Dengue faz nova vítima na região; Vale já tem 10 morte em 2025

São Sebastião confirmou nesta segunda-feira (26) a primeira morte por dengue registrada em 2025. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma mulher de 33 anos que morava no bairro Juquehy, na Costa Sul do município. Ela faleceu no dia 13 de fevereiro, e exames laboratoriais confirmaram que a causa da morte foi a doença.

Com esse caso, o número de óbitos por dengue no Vale do Paraíba subiu para 10 neste ano. Segundo dados do Governo do Estado de São Paulo, já foram registrados mais de 16 mil casos da doença na região somente em 2025.