Obra da nova maternidade de São José deve começar até setembro

Atualmente, São José tem apenas uma maternidade pública, no próprio Hospital Municipal, na Vila Industrial, com 76 leitos. Em média, a cidade tem 500 partos mensais.

Local.

A unidade será construída no imóvel atualmente ocupado pelo Tiro de Guerra, na Rua Ricardo Edwards, Vila Industrial. Segundo a Prefeitura, o órgão do Exército será transferido para o prédio onde funcionava o apoio operacional da GCM (Guarda Civil Municipal), no mesmo bairro, que será reformado e adaptado para receber as instalações militares.