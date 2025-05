Homem estupra 'ex', mata cunhada e duas crianças com pá e marreta

Um crime bárbaro.

Um homem estuprou a ex-mulher e depois matou a cunhada e duas crianças usando uma pá e uma marreta. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

