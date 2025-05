Servidores de Jacareí suspendem greve após reunião com prefeito

Os servidores municipais de Jacareí decidiram encerrar a greve nesta segunda-feira (26) após reunião com o prefeito Celso Florêncio (PL), mas seguirão mobilizados pelos próximos 15 dias. O acordo estabelece que a administração municipal terá este prazo para analisar as reivindicações da categoria antes de uma possível retomada da paralisação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A decisão foi tomada em assembleia realizada em frente à Câmara Municipal, após a comissão de servidores ser recebida no Paço Municipal. Durante a reunião, ficou acordado que o Sindicato encaminhará à Prefeitura uma lista detalhada com as demandas específicas de cada área.