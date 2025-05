Suzano abre 101 vagas para estágio técnico no Vale

A Suzano, líder mundial na produção de celulose, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio Técnico 2025. São 101 oportunidades distribuídas em sete estados brasileiros, incluindo nove vagas para a unidade de Jacareí, que atende também Guararema, São José dos Campos e Santa Branca.

As vagas são para estudantes de cursos técnicos em Administração, Meio Ambiente, Instrumentação, Logística, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Mecatrônica e Química. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, estar matriculados no período noturno, EAD ou aos sábados, com previsão de formatura para setembro de 2026 ou após.