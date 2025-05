Quem matou Pantera? Homem é morto a tiros dentro do carro no Vale

O crime aconteceu na rua Silvino Nogueira de Sá, no Parque Primavera. Pantera chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao pronto-socorro. Ele foi morto com um tiro no tórax e dois na cabeça.

Quem matou Pantera? Rodolfo Guaraci Faria, conhecido como Pantera, de 41 anos, foi executado a tiros dentro de seu carro na noite de domingo (25), em Cachoeira Paulista. O homem, que tinha passagens por tráfico de drogas e roubo, foi morto com três tiros, de acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência.

No local do crime, os peritos e policiais encontraram o carro da vítima, um Volkswagen Fox vermelho e com quatro portas. A equipe constatou que a porta dianteira esquerda (lado do condutor) encontrava-se aberta, estando as demais fechadas. Havia três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no vidro dianteiro lateral direito (lado do passageiro).

Durante a vistoria veicular, confirmaram-se as três perfurações no vidro dianteiro lateral direito, além da localização de outros vestígios, como duas jaquetas de munição e um projétil. De acordo com informações preliminares junto à Polícia Técnico Científica, as medidas se enquadram no calibre .38. Todo o material foi apreendido para análise técnica.

Suspeito.

Segundo a Polícia Civil, um homem foi identificado no local do crime. Ele é pessoa conhecida dos meios policiais pela reiterada prática de tráfico de entorpecentes e atualmente investigado pela Delegacia de Policia de Cachoeira Paulista.