Volks planeja vender 7.000 unidades do novo Tera em um único dia

Segundo Rawicz, o “segredo” do carro é ter sido todo desenvolvido no Brasil, com potencial para se tornar um sucesso global.

“O segredo do Tera é o DNA brasileiro. Esse carro foi criado e desenhado com muito cuidado com o DNA brasileiro. Tivemos autonomia para criar um carro que tivesse essa alma, essa cara brasileira, e que tem vocação global. Esse carro democratiza o conceito de segurança por ser o mais seguro do segmento. Vai ser um grande campeão de vendas”, disse o executivo da Volks.

Uma das novidades do novo modelo é o Otto, primeira Inteligência Artificial desenvolvida por uma fabricante de automóveis no Brasil. Todo o desenvolvimento de linguagem foi liderado pelo time da VW Tech, sob o comando de Cristina Cestari e com avatar criado pelo time de design, liderado por José Carlos Pavone. O projeto também contou com a parceria da Accenture Brasil.