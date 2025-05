Cristina Santos morre aos 39 anos em SJC; notas do falecimento

SOCORRO FIDELES FARIAS (77 anos)

Falecimento: 26/05/2025

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAÍSO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO/SJC - 27/05/2025 às 10:30

IARA PEREIRA DA SILVA (61 anos)

Falecimento: 26/05/2025

Velório: CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREÍ

Sepultamento: CEM JARDIM DA PAZ/PQ STO ANTONIO/JACAREÍ/SP - 27/05/2025 às 10:30