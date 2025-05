Lei de Taubaté sobre salas sensoriais é constitucional, diz STF

O STF aceitou recursos da Câmara de Taubaté e da PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) e reformou a decisão do Tribunal de Justiça que havia considerado inconstitucional a lei que obriga a criação de salas de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista, déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos de comportamento no município.

Em decisão monocrática (individual) publicada nessa segunda-feira (26), a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo no STF, afirmou que leis como essas "tornam-se instrumentos de concretização de direitos fundamentais" e que o Supremo reconhece a "competência legislativa concorrente em situações que facilitem e garantam a inclusão de pessoas com deficiência no contexto social" - ou seja, a ministra reconheceu que o projeto que deu origem à lei poderia ter sido proposto por um vereador.