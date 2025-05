Mulher mata jovem com um soco em bar e é procurada no Vale

A identidade da mulher envolvida no caso ainda é desconhecida. A morte do jovem foi registrada como lesão corporal seguida de morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um 'nocaute fatal'. A polícia procura informações sobre a mulher envolvida na morte de um jovem de 23 anos, durante uma briga de bar, em Caçapava. O jovem levou um soco no rosto e morreu. O caso aconteceu neste último domingo (25), no bairro Maria Elmira.

Segundo a polícia, a vítima foi socorrida por um familiar, mas chegou ao hospital sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima residia nos fundos da casa da tia. O tio dele relatou que estava no imóvel quando ouviu gritos na rua e foi informado por um rapaz de bicicleta de que seu sobrinho estava caído em um bar próximo.

Segundo o depoimento, ele se dirigiu ao local de carro e, antes mesmo de chegar ao estabelecimento, encontrou populares segurando a vítima, já inconsciente, no meio da rua. O jovem foi imediatamente colocado no carro e levado à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município). Ainda conforme o BO, o médico plantonista informou que o jovem deu entrada já em óbito e, por isso, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Briga.

O tio da vítima declarou à polícia que pessoas que estavam no local relataram que o jovem havia se envolvido em uma briga com uma mulher desconhecida no interior do bar e que ela teria desferido um soco em seu rosto. Com o golpe, ele teria caído ao solo e perdido a consciência.