Uma onça-pintada foi flagrada arrastando um boi através de um rio no Pantanal, dentro do Parque Estadual Encontro das Águas, em Poconé (MT).

Nas imagens, feitas pelo guia turístico Arruda Branco, o felino leva o animal através do rio, para na margem e começa a se alimentar. De acordo com o guia, a onça é uma fêmea de 11 anos conhecida como 'Ti'. Ela é identificada pela pintas no corpo, que seriam como "digitais" para os animais.