Pelom: TJ suspende norma sobre destinação de áreas verdes em SJC

A Pelom foi aprovada em primeiro turno apenas no dia 10 de abril desse ano, com 14 votos a favor (justamente o número mínimo necessário, que representa dois terços da Câmara) e sete contra. A votação em segundo turno ocorreu em 15 de maio - o texto foi aprovado com 15 votos a favor e seis contra. A emenda foi promulgada no mesmo dia pelo presidente da Câmara, vereador Roberto do Eleven (PSD).

Justificativa.

Na Pelom e no PLC, o prefeito argumentou que "em alguns loteamentos mais antigos e consolidados, já atendidos por equipamentos públicos e comunitários, remanescem áreas públicas não ocupadas, que poderiam ser melhor utilizadas para uma outra finalidade, além daquela originalmente definida no registro de loteamento".

"No processo de urbanização da cidade, muitas vezes são constatadas situações em que áreas institucionais poderiam ser utilizadas como áreas verdes e de lazer e vice versa; ou mesmo poderiam ser objeto de políticas de mobilidade urbana e da política habitacional do município, beneficiando a população de forma imediata. Mas, para tanto, precisam ser desafetadas de suas funções originalmente determinadas no registro do loteamento", alegou Anderson.