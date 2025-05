Neta dá golpe de R$ 200 mil no próprio avô e 'bota culpa' no Lula

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

"O inquérito revela que a suspeita entregava apenas parte do valor da aposentadoria ao idoso, alegando que o restante estava guardado. Quando questionada sobre o 13º salário pelo idoso, afirmava que 'o Lula tinha cortado', evidenciando seu dolo e desprezo pelo avô", disse o delegado Gabriel Munhoz.

Quem descobriu a fraude foi o filho da vítima, que estranhou o fato do IPVA do carro do pai não ter sido pago, apesar do dinheiro ter sido destinado para isso.