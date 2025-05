Gerando quase 3.000 empregos, Volks lança SUV Tera em Taubaté

A Volkswagen lança o novo SUV Tera na fábrica de Taubaté nesta segunda-feira (26). Trata-se do lançamento oficial do novo modelo, que chega às concessionárias no começo de junho, a partir de R$ 99.990.

O carro foi todo desenvolvido no Brasil e é produzido com exclusividade na fábrica de Taubaté, gerando 260 empregos diretos na unidade e 2.600 indiretos na cadeia de fornecedores.

O novo carro, segundo a montadora, vai demandar mais de R$ 3 bilhões em compras de peças em 2025, 12% do total de compras de peças da montadora no Brasil no ano.