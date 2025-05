Milena, de 14 anos, desaparece em SJC: 'Volta para casa', diz mãe

Onde está Milena?

Em desespero, a família da estudante Milena, de 14 anos, busca informações sobre o paradeiro da adolescente, que está desaparecida em São José dos Campos, desde sábado (24).

A última informação é que Milena foi vista na zona sul de São José, na noite de sábado para domingo. "Uma amiga pegou a Milena de sábado para domingo de madrugada e deixou a Milena com um rapaz na zona sul", informou a família, que é do Altos de Santana, a OVALE.