Mulher que matou marido queimado vivo é presa pela polícia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu em 2006, na casa da família, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Inconformada com o pedido de separação, ela jogou líquido inflamável no corpo do marido e ateou fogo. Havia um mandado de prisão preventiva contra ela.

*Com informações da Rádio Tupi.