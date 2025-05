AGORA: Ônibus e carreta se envolvem em acidente na Dutra, em SJC

De acordo com a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da Dutra, o acidente aconteceu às 11h10, no Km 136, na pista sentido São Paulo.

"No local houve uma colisão entre um ônibus e uma carreta. Como consequência do impacto, a carreta tombou na pista. Houve queda de carga de areia. A concessionária deslocou equipes de resgate e de inspeção para atender a ocorrência. As equipes de resgate socorreram uma vítima leve, ocupante da carreta, para uma unidade hospitalar em São José dos Campos. Os 22 ocupantes [do ônibus] não se feriram", informou a CCR RioSP.

"Lentidão de 6 km, reflexo do atendimento da ocorrência. A carga de areia está no canteiro lateral da rodovia", complementou.