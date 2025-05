Homem é morto a tiros e facadas após ser casa invadida à noite

Um homem foi morto a tiros e facadas após ter a casa invadida à noite enquanto dormia ao lado da esposa.

O crime aconteceu neste último sábado (24), na cidade de Coqueiro Seco (AL). Segundo o relato da esposa, dois homens invadiram a casa e tiraram o marido dela à força, atirando e esfaqueando a vítima.