Feito pela Volks em Taubaté, Tera chega com IA e por R$ 99,9 mil

De maneira inédita, o Tera estreia o Otto, primeira Inteligência Artificial desenvolvida por uma fabricante de automóveis no Brasil. Todo o desenvolvimento de linguagem foi liderado pelo time da VW Tech, sob o comando de Cristina Cestari e com avatar criado pelo time de design, liderado por José Carlos Pavone. O projeto também contou com a parceria da Accenture Brasil.

“Nosso legado de conexão emocional com os clientes tem mais de 72 anos. Essa tradição nos serviu de inspiração para criarmos o Otto, reforçando o conceito do Companionship – interação contínua e personalizada entre humanos e sistemas tecnológicos. Toda a arquitetura técnica e de dados, a definição dos componentes de voz e as provas de conceito foram concebidos pelo nosso time da VW Tech_. A IA by Volks inicia uma nova era dentro e fora da Volkswagen. E ser apresentado junto com o Tera não poderia ser melhor, porque a verdadeira inovação não é apenas a que transforma produtos, mas a que transforma experiências humanas”, disse Cristina Cestari, CIO da Volkswagen para a Região América do Sul.

Com a IA generativa, o SUV integrado ao app Meu VW 2.0 oferece uma nova forma de dirigir e se conectar. Nativo no aplicativo do celular com espelhamento no VW Play Connect, o Otto traz inovação e será capaz de produzir respostas generativas. Trocando em miúdos: ele utiliza uma LLM (large language model – grandes modelos de linguagem) e agrega dados e funções da Volkswagen. Escuta, compreende e evolui de acordo com os comandos que recebe para oferecer uma experiência personalizada para cada cliente Volkswagen. Basta chamar usando a frase “Fala, Otto!” e ele te atende.