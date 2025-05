Servidores municipais de Jacareí entram em greve nesta segunda

Após aprovação em assembleia, servidores municipais de Jacareí entram em greve a partir desta segunda-feira (26). A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí.

“O motivo é a intransigência do Prefeito Celso Florêncio que empurrou goela abaixo da categoria o fim da Campanha Salarial, com a ajuda de sua ampla base de apoio parlamentar”, informou o sindicato.