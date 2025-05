Revap: 3 mil trabalhadores da construção entram em greve em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A proposta rejeitada previa apenas a reposição da inflação com base no INPC. Os trabalhadores, no entanto, exigem um reajuste que contemple 100% do INPC mais 5% de aumento real, fim da escala 6x1 e compensação aos sábados, jornada de 40 horas semanais, pagamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados), reajuste nos vales alimentação e refeição, cesta natalina, melhoria nos equipamentos de proteção individual, serviços como café da manhã e segurança no trabalho e auxílio-creche, fornecimento de uniforme, protetor solar e repelente contra a dengue.

Durante a assembleia, os trabalhadores terceirizados da Revap contaram com forte apoio de entidades sindicais do Vale do Paraíba e de outras regiões do Estado de São Paulo, como da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

Segundo o presidente do Sintricom, Marcelo Rodolfo da Costa, o apoio das demais categorias é essencial para o avanço da campanha salarial. “Esse apoio é fundamental para que a gente consiga manter a mobilização forte. Os trabalhadores deixaram claro que não aceitarão apenas a reposição inflacionária. Querem aumento real e valorização dos seus direitos”.