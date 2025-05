Homem é executado com 3 tiros dentro de carro em rua do Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é conhecida como “Pantera” e possui passagens por roubo e tráfico de entorpecentes. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro da cidade. No local, segundo a equipe médica, Rodolfo já chegou sem vida.

A equipe policial deslocou-se até o hospital e constatou que Rodolfo tinha três ferimentos provocados por disparos de arma de fogo: um na região torácica (anterior) e dois na região craniana, compatíveis com perfurações por projéteis balísticos.

No local do crime, os peritos e policiais encontraram o carro da vítima, um Volkswagen Fox vermelho e com quatro portas. A equipe constatou que a porta dianteira esquerda (lado do condutor) encontrava-se aberta, estando as demais fechadas. Havia três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no vidro dianteiro lateral direito (lado do passageiro).