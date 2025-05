‘Nada para esse pulmão, meu amor’, diz Kelly Maria sobre Jonas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A apresentadora Kelly Maria, casada com o também apresentador Jonas Almeida, 45 anos, publicou imagens dele no hospital após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão, cujo diagnóstico foi revelado na semana passada.

“Nada vai parar esse pulmão, meu amor! Ele tem fôlego de sobra. E se faltar pulmão... a sua luz preenche tudo!”, escreveu Kelly Maria nas redes sociais. Ela divulgou vídeos de Jonas cantando, um deles ao lado de Evandro Mesquita, da Blitz.

De São José dos Campos, Jonas foi operado na última quinta-feira (22), depois de descobrir um câncer no pulmão. Querido pelo público do Vale do Paraíba, Jonas tem recebido muito apoio nas redes sociais. Ele é casado com a apresentadora Kelly Maria e tem dois filhos.

Além das imagens de Jonas sorrindo ao lado da esposa e do quarto do hospital recheado de fotos da família, Kelly Maria também publicou um agradecimento ao médico Alexandre de Oliveira, especializado em cirurgia torácica e câncer no pulmão. Foi ele quem operou Jonas Almeida.