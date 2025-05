PAT de São José oferece 486 vagas de emprego nesta segunda; VEJA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 486 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (26). As vagas são para diversas áreas e atividades profissionais. O maior número delas (220) é para operador de teleatendimento.

Entre outras atividades com número significativo de vagas, estão funções como chefe de serviços de limpeza (31), operador de caixa (20), açougueiro (15), repositor em supermercados (12), vendedor interno (12) e assistente de vendas (10). Para informações sobre todas as vagas disponíveis (clique aqui).