VEJA: Yuri Alberto ajuda filho de influencer após acidente em SJC

O filho da influenciadora Thieli Martinelli caiu de moto na rua, em São José dos Campos, e foi surpreendido com a ajuda do jogador Yuri Alberto, do Corinthians. O craque nasceu em São José.

Um vídeo publicado no Instagram, nesse domingo (25), mostra o momento em que o atacante do Corinthians sai de sua Lamborghini roxa para ajudar o adolescente.