Incêndio atinge apartamento na Praia Grande, em Ubatuba

No início da noite de domingo (25), por volta das 18h40, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionada para atender uma ocorrência de fogo em apartamento, pelo bairro Praia Grande.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Pelo local, o fogo havia atingido somente um quarto, onde queimou duas camas, colchões, ar-condicionado, ventilador e outros objetos menores. Não houve feridos.