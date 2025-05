Homem é atropelado em marginal da Dutra em São José dos Campos

Na noite deste domingo (25), por volta das 19h00, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito com vítima na Avenida Marechal Henrique Teixeira Lott, em São José dos Campos.

De acordo com as informações, um homem de 35 anos foi atropelado e apresentava traumatismo cranioencefálico, mas estava consciente no momento do atendimento. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital da Vila Industrial.