Homem é encontrado decapitado em área de mata e cabeça some

Um homem de 26 anos foi encontrado morto e sem a cabeça na noite desta sexta-feira (23) em uma área de mata no Morro da Cruz, no bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre (RS). A Polícia Civil confirmou que a vítima tinha antecedentes criminais por roubo de veículos, mas sua identidade não foi revelada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo as primeiras informações, a cabeça do homem não foi encontrada no local. O corpo foi descoberto por moradores da região, que acionaram a polícia. Agentes da Delegacia de Homicídios estão investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.