Homem bêbado invade cemitério com som alto para 'acordar mortos'

Um homem de 52 anos foi preso na noite desta sexta-feira (23) após invadir o Cemitério São João Batista, em Juazeiro do Norte (CE), dirigindo embriagado e com som automotivo no volume máximo. A situação inusitada ocorreu por volta das 22h45, quando guardas municipais em patrulha ouviram o barulho vindo de uma caminhonete Pampa.

Identificado como José Manoel da Silva, o motorista estava visivelmente alterado e mal conseguia sair do veículo, que apresentava licenciamento atrasado e diversas multas. O Departamento Municipal de Trânsito foi acionado para remover o carro, enquanto o condutor foi levado para a delegacia.