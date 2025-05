De olho nos bens, jovem paga R$ 400 para 'Capetinha' matar amante

De olho nos bens da vítima, um homem pagou R$ 400 para um criminoso conhecido como 'Capetinha' matar o seu amante.

O jovem de 24 anos, que contratou o matador, era amante de um homem mais experiente, Walter Ferreira Martins, de 59 anos. Walter foi encontrado morto na última sexta-feira (23), dentro de sua casa, em Santa Helena de Goiás, com o corpo amarrado, coberto de sangue e apresentando sinais de violência. O homem foi espancado e morto a facadas, tendo o corpo enrolado em um lençol.