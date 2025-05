Jovem é preso por tráfico de drogas em Ubatuba

Um homem de 20 anos foi preso no domingo (25) no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, acusado de tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento na região.

De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir ao avistar a viatura e jogou uma sacola preta sobre o telhado de uma casa. Após a detenção, os policiais encontraram no interior da sacola 65 porções de crack, 69 de maconha e 149 eppendorfs com cocaína, todos embalados para venda. O homem confessou informalmente que comercializava as drogas no local.