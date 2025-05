URGENTE: Onde está Milene? Jovem está desaparecida em São José

Onde está Milena?

A adolescente Milena está desaparecida em São José dos Campos e a família pede ajuda para encontrá-la.

"Gente essa é minha sobrinha Milena, está desaparecida desde ontem [sábado] e não conseguimos falar com ela, o celular dela está desligado. A mãe dela está desesperada, por favor, se alguém viu, entrar em contato (12) 98132-6240 ou pelo celular da mãe dela (12) 99665-1863. Por favor qualquer notícia nos avisem", postou a tia da menina.