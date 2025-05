Fique ligado! Onda de frio intenso atinge o Vale do Paraíba

Uma forte massa de ar polar avança sobre o Centro-Sul do Brasil, trazendo a primeira onda de frio intenso de 2025 para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo.

Entre os dias 28 de maio e 3 de junho, as temperaturas podem chegar próximas de 0°C, com geadas e ressacas no mar.

