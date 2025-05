ATENÇÃO: Jovem de 22 anos é baleado e morto em rua de Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão, já sem vida.

Não havia testemunhas presentes no momento do crime. A perícia foi solicitada para investigar as circunstâncias do homicídio, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. Até o momento, ninguém foi preso, e a dinâmica do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de plantão de Taubaté. A polícia segue em busca de pistas para identificar e prender os responsáveis pelo crime.