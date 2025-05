Seu Zezé morre no Vale e deixa família de coração partido

Descanse em paz, Zezé.

José João do Carmo Filho, 61 anos, morreu neste domingo (25), e será sepultado na manhã desta segunda-feira (26), às 8h, no Cemitério Memorial do Vale, em Jacareí.

A morte de Zezé comoveu amigos e familiares. "Muita tristeza no meu coração, vizinho de anos, um grande ser humano, vou sentir muita falta, que Deus te receba amigo com os braços abertos, força Inês e família, filhas, netos e genros", postou Fátima Rodrigues Ribeiro.