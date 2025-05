Taubaté arranca empate fora de casa contra o Minas Brasília

As meninas do Taubaté arrancaram empate por 1 a 1 com o Minas Brasília na tarde deste domingo (25), no estádio Bezerrão, no Distrito Federal. Esse jogo complementou a quinta rodada do grupo A na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Agora, as Guerreiras Alviazul, do técnico Arismar Júnior, foram a 7 pontos, mas seguem fora da zona de classificação, em quinto lugar. E as brasilienses sobrem para o terceiro posto, com 8 pontos.