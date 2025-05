São José Basket perde confronto direto para o Ourinhos na LBF

Com esse resultado, a equipe joseense, comandada pelo técnico Leandro Leal, desperdiça a chance de ganhar uma posição e segue em quarto lugar, com 9 vitórias e 7 derrotas. Já o Ourinhos tem agora 11 vitórias e cinco derrotas, em terceiro lugar.

O próximo jogo do São José será na quarta-feira (28), quando recebe o Corinthians, às 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. E o Ourinhos joga apenas no dia 4 de junho, em visita ao Mesquita, às 19h30, na Arena Sodiê, no interior do Rio de Janeiro.

Como foi o jogo

Em quadra, o São José começou bem e teve uma atuação eficiente no primeiro quarto. Com isso, abriu seis pontos de frente, com 21 a 15.

Contudo, no segundo quarto, as joseenses tiveram uma incrível queda de rendimento e viram o Ourinhos atropelar. Assim, as donas da casa não apenas passaram à frente como abriram uma vantagem confortável de nove pontos: 39 a 30.