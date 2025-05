Jovem de 20 anos morre após complicações no parto

A jovem Giovana Aparecida Martins Duarte, de apenas 20 anos, faleceu na última quarta-feira (21) após sofrer complicações durante o parto na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos.

De acordo com familiares e amigos, a criança, uma menina, nasceu saudável e passa bem.

