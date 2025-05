Homem desaparece e família oferece recompensa de R$ 1 milhão

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Pedro Sousa Matos, de 35 anos, está desaparecido desde o último domingo (18), quando saiu de Luciara, cidade localizada a 1.048 km a nordeste de Cuiabá, com destino à localidade conhecida como Lago dos Patos, na zona rural do município.

De acordo com relatos, Pedro teria partido acompanhado do indígena Manoel Iny Karajá, que seria seu guia até o local de difícil acesso.

No entanto, após mais de um dia sem responder às ligações ou dar notícias, a mãe de Pedro decidiu acionar a Polícia Civil. Na última terça-feira (20), Manoel foi preso sob suspeita de envolvimento no desaparecimento.

O caso tem mobilizado a região, e as investigações continuam em andamento. A família pede que qualquer pessoa com informações relevantes entre em contato com as autoridades ou com os canais de comunicação divulgados pela própria família.