Esposa dopava crianças para serem abusadas por marido

Uma mulher foi presa por dopar crianças e adolescentes para serem estupradas pelo marido, de acordo com a Polícia Civil.

A suspeita foi presa preventivamente, por ordem da Justiça, após investigação policial. Em depoimentos, as vítimas afirmaram que a mulher lhes dava remédios e bebidas alcoólicas, dopando-as para que o marido cometesse os abusos. Os casos aconteceram em Goiás.