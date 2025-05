Meninas da Águia levam outra goleada, agora para o Vasco

O São José levou goleada de 7 a 0 para o Vasco na tarde deste domingo (25), no estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu, pela quinta rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Com esse resultado, as Meninas da Águia, comandadas pelo técnico Adilson Galdino, seguem na lanterna do grupo, sem nenhum ponto e com a pior campanha do campeonato. O rebaixamento parece inevitável para a Série A-3.