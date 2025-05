Maria Eduarda, 21 anos, é achada morta com sinais de violência

O corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de violência na manhã do último sábado, em Gravataí (RS).

Maria Eduarda, de 21 anos, apresentava sinais de asfixia. O corpo foi encontrado caído no chão.