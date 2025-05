Adeus, Gui: menino morre após machucar joelho e contrair bactéria

O menino Guilherme Aparecido Rodrigues dos Santos, de apenas 8 anos, morreu depois de contrair uma grave infecção, causada por uma bactéria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Apucarana (PR), neste último sábado (24), depois do garoto ter sofrido um ferimento no joelho.