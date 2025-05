É São José! Instituto Athlon fatura, invicto, mundial de goalball

É campeão! O Instituto Athlon de São José dos Campos escreveu seu nome na história do paradesporto mundial ao conquistar, de forma invicta, o título do Mundial de Clubes de Goalball 2025. A competição foi realizada em Espoo, na Finlândia, e reuniu algumas das principais equipes do mundo na modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A consagração veio de maneira emocionante: na final, disputada contra o RGC Hansa, da Alemanha, o time brasileiro garantiu a vitória por 4 a 3, com um gol de ouro que definiu o título e coroou uma campanha impecável.