Jonas deixa a UTI após operação contra o câncer: 'Graças a Deus'

"E a partir de agora começa o tratamento, claro que nada acabou ainda, tá começando ainda, mas a primeira parte foi executada com sucesso, graças a Deus", afirmou.

"Salve turma, enfim no quarto, a gente saiu da UTI, a cirurgia foi na quinta-feira e a gente foi para lá, ficamos lá esses três dias, bastante dor, mas 'Tibério' [nome dado por ele ao tumor] já não habita aqui. Aqui jaz Tibério, graças a Deus", afirmou Jonas, que também é músico, influenciador digital e ator.

Após três dias, o apresentador Jonas Almeida, 45 anos, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferido para o quarto. De São José dos Campos, Jonas foi operado na última quinta-feira (22), depois de descobrir um câncer no pulmão. Querido pelo público do Vale do Paraíba, Jonas tem recebido muito apoio nas redes sociais. Ele é casado com a apresentadora Kelly Maria e tem dois filhos.

Ex-apresentador da TV Vanguarda, Jonas revelou o diagnóstico de câncer no pulmão na última quarta-feira (21), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na última quinta-feira (22), Jonas foi operado no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para a retirada de cerca de 20% do pulmão.

Segundo a esposa, Jonas foi operado pelo cirurgião Alexandre de Oliveira, especializado em cirurgia torácica e câncer no pulmão. “Acabou. Jojô está bem! Tô indo ficar com ele agora. Esse é o anjo da nossa vida, dr. Alexandre. Obrigada por tudo”, postou Kelly sobre a cirurgia, na noite de quinta.