Pescador é atacado por abelhas, pula na água e morre afogado

Um homem foi atacado por abelhas durante uma pescaria, pulou em um canal de irrigação e acabou morrendo.

O pescador, de 53 anos, morreu neste sábado (24), na zona rural de Russas, município no Ceará. Ele estava com um grupo de amigos quando aconteceu o ataque das abelhas. Ao pular no canal de irrigação, ele desapareceu. O corpo foi encontrado após uma hora de buscas.