De SJC, Yuri Alberto sofre fratura grave e desfalca o Corinthians

O centroavante joseense é o principal destaque do alvinegro e deve desfalcar a equipe por até três meses. Ele se machucou na partida contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, na noite de sábado. Yuri Alberto, com muita dor, teve que sair carregado do gramado.

"O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica ainda no vestiário Arena MRV, após a partida diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma contratura na região lombar identificada. Com um quadro relevante de dor, foi encaminhado, ainda na madrugada deste domingo (25), ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte-MG, para a realização de exames de imagem, que constataram uma fratura no processo transverso de L1 à direita. O atleta está imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians", divulgou o clube por meio de nota oficial.