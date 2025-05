Policial aposentado é morto a tiros ao tentar salvar vida do neto

Policial aposentado, Nelson Carvalho Vieira morreu ao tentar defender o neto de atiradores. O caso aconteceu em Campo Grande (MS).

Dois atiradores invadiram a casa da família, atrás do neto do policial aposentado. O neto foi baleado e o avô, ao tentar defendê-lo, também foi atingido. Dentro da casa havia um terceiro homem, que se escondeu e escapou com vida.