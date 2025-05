Papa Leão 14 realiza oração com fiéis na Praça São Pedro

O papa Leão 14 realizou, pela primeira vez como pontífice, a oração Regina Caeli, na manhã deste domingo (25). O momento aconteceu junto com os fiéis da Praça São Pedro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante sua aparição, ele agradeceu a demonstração de afeto que tem recebido nos últimos dias e pediu apoio. Na oração, o papa cita que o Senhor não se envergonha da sua humanidade, pelo contrário, Ele “faz de mim um instrumento do seu amor para os outros, para a sociedade e para o mundo”.