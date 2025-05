PM é assassinado com tiro na cabeça durante patrulhamento

O cabo Júlio César da Silva Costa, de 43 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira (23) durante um patrulhamento de rotina na Comunidade da Vila Esperança, em Cubatão, no litoral de São Paulo.

O policial foi levado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

